الحماية المدنية تدعو سكان الجنوب لعدم الإقتراب من الأودية

حذّرت مصالح الحماية المدنية، سكان الجنوب بعدم الإقتراب من الأودية في هذه الفترة التي تمتلئ فيها بكثرة.

وجاء في بيان لذات المصالح، أن وديان الصحراء تختلف عن باقي الوديان حيث أنها تعتبر وديان جافة لا تمتلئ بالمياه الا مرة في السنة.

وأضاف البيان، أنه رغم أن الأمطار لاتهطل في تلك المنطقة، إلا أن الوديان تمتلئ بالمياه خاصة مع نهاية فصل الصيف .

وأشار البيان إلى أن هذه الأودية تعتبر تهديد حقيقي للسكان ، بالإضافة إلى غياب الوعي والحماس الزائد لدى بعض الاشخاص.

خاصة سواق المركبات ما يؤدي في الغالب الى حدوث كوارث تصل الى الموت غرقا .

كما دعت الحماية المدنية بعدم الإقتراب من هاته الوديان الجارفة، وعدم عبور الوديان حتى ولو كان منسوب المياه قليل.

كما حذرت من السباحة في هاته الوديان أو في البرك المائية التي تخلفها الوديان

بالإضافة إلى عدم تشييد المنازل على ضفاف الوديان .