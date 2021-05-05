الحماية المدنية تدعو لالتزام الحيطة والحذر تحسباً للأمطار المرتقبة اليوم

دعت المديرية العامة للحماية المدنية تدعو المواطنين لالتزام الحيطة والحذر تحسباً للأمطار المرتقبة اليوم على عدة ولايات.

وطالبت الحماية المدنية بتوخي الحذر، لتفادي وقوع ضحايا الفيضانات والسيول الجارفة.

ودعت الحماية المدنية: على مستعملي الطريق وخاصة السائقين تخفيض السرعة واستعمال الأضواء وتجنب السياقة في الطرقات المغمورة بمياه الأمطار.

وشددت الحماية المدنية على ضرورة الابتعاد عن الوديان وحواف الأودية، ومراقبة الأطفال ومنعهم من التواجد بالوديان.

وحثت الحماية المدنية، في حالة تسرب المياه للمنازل على قطع التيار الكهربائي والغاز ووضع الأثاث والأجهزة في أماكن آمنة.

وقد حذرت نشرية خاصة لمصلحة الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة تصل إلى 70 ملم محلياً في 28 ولاية.