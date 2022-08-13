الحماية المدنية تدعو لتجنب الخروج بسبب الحرارة الشديدة

توصي المديرية العامة للحماية المدنية، إلى توخي الحذر وإتباع الإجراءات الوقائية لتجنب الاخطار المتعلقة بموجة الحر.

وأوصت المديرية العامة للحماية المدنية، بكيفية التعامل مع مثل هذه الظروف الجوية، عبر بيان لها.

وفي هذا الإطار تدعوا المديرية العامة للحماية المدنية بالالتزام بالإجراءات الوقائية التالية:

عدم التعرض لأشعة الشمس خاصة الأشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال.

تجنب الخروج والتنقل خلال هذه الفترة، إلا في حالات الضرورة. ويجب الخروج في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء، والبقاء تحت الظل قدر المستطاع.

استحداث تيار هوائي في جميع أنحاء المبنى بمجرد أن تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من درجة الحرارة الداخلية.

إغلاق النوافذ والستائر وواجهات الشرفات التي تتعرض لأشعة الشمس طول النهار. وإطفاء الأنوار الكهربائية أو التقليل من إستعمالها.

وإذا توجب عليك الخروج، يجب ارتداء قبعة، وملابس خفيفة “القطن” وعلاوة على ذلك، يفضل أن تكون فاتحة اللون. والإحتماء في الأماكن الباردة أو تحت الظل.

كما نصحت ذات المصالح، بعدم ترك الأطفال وحدهم بداخل سيارة.

وكذا تجنب الأعمال التي تتطلب مجهودات بدنية “الرياضة، البستنة، والحرف الأخرى…”.

وإعطاء الأشخاص المسنين، الأطفال والمرضى شرب الماء بانتظام وعدم الانتظار حتى يصابوا بالعطش.

وبالنسبة لسائقي السيارات والذين لا تتوفر سيارتهم على مكيف هوائي، من المستحسن تفادي قطع مسافات طويلة خلال أوقات التي تشتد فيها الحرارة. ومن الأفضل برمجتها في وقت متأخر من المساء عند إنخفاض دراجات الحرارة أو بالليل.

وكذا تجنب السباحة في المسطحات المائية (“السدود، البرك المائية، الأحواض…”. وعدم التردد والذهاب الى الشواطئ الممنوعة للسباحة.

ونصحت ذات المصالح، الأشخاص الراغبين في التوجه للمساحات الغابية، بتفادي إحداث أي شيء يتسبب في اندلاع حرائق الغابات.

كما تضع المديرية العامة للحماية المدنية الرقم الأخضر 1021 أو رقم النجدة 14 تحت تصرف المواطنين. لإبلاغ على أي خطر مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان بالضبط من أجل تدخل سريع وفعال.