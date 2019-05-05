الحماية المدنية تدعو للحيطة والحذر خلال شهر رمضان

دعّت المديرية العام للحماية المدنية، كافة المواطنين لأخذ الحيطة والحذر ، بإحترام وتطبيق مختلف النصائح الأمنية لتفادي الحوادث، خلال شهر رمضان.

وقالت المديرية في بيان لها : “تحسبا لشهر رمضان المبارك ونظرا للعدد الهائل من الحوادث المسجلة خلال هذه الفترة من طرف وحدات الحماية المدنية، لاسيما حوادث المرور، الحوادث المنزلية، والتي تخلف عدد معتبر من الضحايا”.

وحذرت المديرية، من السياقة الخطيرة، خلال هذا الشهر المبارك وخاصة لحظات قبيل الإفطار، من جراء ، إستعمال السرعة المفرطة التعب والنعاس.

وذلك من جراء صيام طيلة اليوم، من أسباب الرئيسية لحدوث حوادث المرور، خاصة لسائقي الحافلات، سيارات الأجرة وشاحنات نقل البضائع،

والذين يتنقلون عبر المسافات طويلة المدى.

وأضاف البيان:” لذا من الواجب التقيد بقواعد قانون المرور والسلامة المرورية، تفادي السرعة المفرطة والتجاوزات الخطيرة،

إحترام مسافة الأمان وكذا أخذ قسط كاف من الراحة عند الإحساس بالتعب أو النعاس و عدم المجازفة بموصلة السياقة.

كما وجهت المديرية، نداء إلى مستعملي الدراجات النارية بضرورة لبس الخوذة عند السياقة.

وفيما يتعلق بالحوادث المنزلية، والتي تمثل كذلك خطر كبير خاصة للنساء و الأطفال،

قالت المديرية :” إن استعمال مختلف مواد التنظيف أو مواد خطيرة للقيام بعملية التنظيف دون إحترام التدابير الوقائية، يمكن أن تعرضهن لتسممات وحروق، كما سوء تخزينها وتركها في متناول الأطفال يعرضهم إلى تناولها، وهذا ما ينجم عنه حروق داخلية وكذا تسمم يؤدي في بعض الأحيان لحالة الوفاة”.

كما حذّرت المديرية، من الأكل الساخن وزيت القلي، أين يتم تسجيل عدة حوادث منها الحروق، أكثرهن عرضة هن ربات البيت والأطفال،خاصة على مستوى المطبخ لحظات قبيل موعد الإفطار،

لذا يجب توخي الحذر خلال هذه الأوقات، خاصة في ما يخص نقل ووضع الأكل الساخن جدا وكذا يجب ترتيب الزيوت في مكان آمن بعد الإنتهاء من الطبخ.

أما فيما يتعلق بحوادث التسممات خلال هذا الشهر ،وكذا خاصة مع موسم الصيف،قالت المديرية:”أنّه يكون غالبا من جراء عدم احترام قواعد التخزين والتبريد، وكذا بعرض مختلف السلع للبيع على عرض الطريق دون مراعاة أدنى الشروط النظافة”.

وفي ختام البيان ، تقدّم المدير العام للحماية المدنية العقيد بوغلاف بوعلام و كافة المستخدمين، بالتهاني إلى كافة الشعب الجزائري بمناسبة حلو شهر رمضان الكريم .