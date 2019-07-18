الحماية المدنية ترفع جاهزية وحداتها التدخلية تحسبا لنهائي الكان

وضعت المديرية العامة للحماية المدنية مخططا أمنيا، تحسبا لمباراة نهائي كأس إفريقيا للأمم، والتي ستجمع المنتخب الوطني لكرة القدم بنظيره السنغالي، يوم غد الجمعة، بملعب القاهرة الدولي.

وحسب ما جاء في بيان المديرية، اليوم الخميس، فقد تم الرفع من جاهزية الوحدات التدخلية للحماية المدنية، لتغطية وتلبية مختلف نداءات النجدة .

وفي هذا الإطار، دعت المديرية العامة للحماية المدنية، السائقين ومستعملي وسائل النقل المختلفة، باحترام قواعد قانون المرور والسياقة السليمة، وعدم التهور، والتحلي بالمسؤولية، لتجنب حوادث الطرقات .

كما نبهت المواطنين، وبصفة خاصة السائقين، أن الموعد الرياضي القاري يتزامن مع الفترة الليلية، ما يقلل من قدرات السياقة والرؤية ليلا، ما يستدعي من مستعملي الطرقات الالتزام بأقصى درجات اليقظة والحذر خلال تنقلاتهم، وتفادي المناورات الخطيرة، خاصة داخل المجمعات السكنية.

ونبهت من استعمال الهواتف أثناء السياقة، سواء للتواصل مع الآخرين أو لأخذ صور تذكرية ولقطات للحدث .

كما أوصت المديرية العامة للحماية المدنية، المواطنين، خاصة الشباب بتجنب، بعض التصرفات السلبية التي قد تكون سببا في حوادث مؤلمة، كصعود الأعمدة الكهربائية، واعتلاء شرفات المساكن والمنازل، وكذا البنايات بطريقة خطيرة، وإستعمال مواد قابلة للاشتعال، ما يسبب في اندلاع حرائق .

وذكرت المديرية العامة للحماية المدنية أنها تضع تحت تصرف المواطنين الرقم النجدة 14 والرقم الأخضر 1021، مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان بالضبط لأجل تكفل فعال وسريع للتدخل.