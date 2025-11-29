الحماية المدنية: ترقية 5272 موظف

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم السبت، عن النتائج النهائية للامتحانات المهنية لسنة 2025 للارتقاء في مختلف الرتب للأسلاك التقنية والمستخدمين الشبيهين.

حيث أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن ترقية 5272 موظف، منهم 30 مقدّم، 07 طبيب مقدّم، 07 طبيب رائد، 99 رائد. 194 نقيب، 384 ملازم أول، 204 ملازم، 648 مساعد، 2989 رقيب، 633 عريف، 77 مستخدمون شبهيون.

و بهذه المناسبة، تقدم المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، بأحرّ التهاني وأصدق المتمنيات لجميع الناجحين. في الامتحانات المهنية لسنة 2025.

كما تمنى لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح في مسارهم المهني، خدمةً للوطن والمواطن. ومواصلة درب التفاني والانضباط الذي يُجسّد القيم النبيلة لجهاز الحماية المدنية. وهذا ويتمنى العقيد حظا موفقا في قادم الامتحانات للذين لم يسعفهم في النجاح في هذه الامتحانات.

