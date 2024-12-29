الحماية المدنية.. ترقية 5379 عونا

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأحد، عن ترقية 5379 من الأعوان المهنيين والشبيهين إلى مختلف الرتب، وذلك وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها.

وحسب بيان لمصالح الحماية، تأتي هذه الخطوة تقديرًا للجهود المبذولة من قبل الأعوان في الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم. مع الاستجابة الفعالة للحالات الطارئة.

كما أوضح المصدر نفسه أنه تم ترقية 2168 إلى رتبة عريف، 1792 إلى رتبة رقيب، 216 إلى رتبة مساعد، 182 إلى رتبة ملازم. 418 رتبة أول ملازم.

بالإضافة إلى 361 إلى رتبة نقيب، 98 إلى رتبة رائد، 29 رتبة مقدم، والمستخدمون الشبيهون ترقية 115 عونا.

هذه الترقيات ستسهم في تعزيز قدرات الوحدات التدخلية ومصالح المديريات الولائية، ما يعكس الالتزام بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبالمناسبة، هنّأ المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، الأعوان الناجحين، مشيدًا بتفانيهم في أداء واجباتهم الوطنية، كما دعاهم إلى مواصلة العمل بجد وإتقان لتحقيق التميز.

وفي ذات السياق، أكد المدير العام حرصه على تحسين الظروف المهنية والمعيشية للأعوان، إلى جانب توفير فرص التدريب والتطوير المستمر، بما يرفع من كفاءاتهم ويعزز جهود القطاع لتحقيق أهدافه الوطنية في خدمة المواطن والوطن.

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