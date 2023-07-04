الحماية المدنية: ترقية 5424 عون من مختلف الرتب

أشرف المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف على حفل تقليد الرتب بالوحدة الوطنية للتدريب و التدخل.

وجاء حفل الترقية على أساس الإختيار بعنوان سنة 2023. وفقا للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمديرية العامة للحماية المدنية. أين تم ترقية 5424 بمختلف الرتب على المستوى الوطني.

وتم ترقية 3927 إلى رتبة عريف، و1236 إلى رتبة رقيب. بالإضافة كذلك إلى ترقية 167 إلى رتبة مساعد. 19 رتبة ملازم أول، 30 رتبة نقيب، 23 رتبة رائد، 04 رتبة مقدم ، 05 رتبة عقيد و13 الأسلاك الشبيبة.