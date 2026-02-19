الحماية المدنية تستقبل وفدًا من السفارة الأمريكية لتعزيز التعاون

استقبل المديرية العامة للحماية المدنية اليوم وفدًا من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، برئاسة رئيس مكتب الأمن الإقليمي، في إطار زيارة عمل تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال الوقاية من المخاطر وإدارة الكوارث.

وكان في استقبال الوفد كل من مدير الدراسات، العقيد لعلّاوي فؤاد، ومدير الوقاية، العقيد نشاب فريد.

وشملت الزيارة مركز التنسيق الوطني للعمليات، حيث قدّم المسؤولون شروحات حول آليات المتابعة والتنسيق العملياتي وإدارة التدخلات الكبرى، بالإضافة إلى زيارة متحف الحماية المدنية، الذي اطلع فيه الوفد على مختلف المحطات التاريخية للجهاز والتطورات التي عرفها في مجالي التكوين والتجهيز.

وتندرج هذه الزيارة في إطار دعم علاقات التعاون والشراكة، لا سيما في مجال تبادل الخبرات وتعزيز قدرات الاستجابة لمختلف المخاطر والكوارث.