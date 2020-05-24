الحماية المدنية تسجل 4 تدخلات منفصلة في أوّل أيام العيد بالبويرة

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال اليوم الاول من عيد الفطر 4 تدخلات منفصلة عبر إقليم ولاية البويرة.

وحسب ذات المصالح فقد تم تسجيل في حدود الساعة 11 و39 د برأس البويرة بلدية البويرة حريق محصول زراعي من نوع القمح الصلب.

أين اتلف الحريق حوالي 10هكتار من القمح الصلب حيث تم إخمادها ومنع انتشاره إلى باقي المحصول والمحاصيل المجاورة.

بينما تدخلت ذات المصالح على الساعة14 سا و10د لإخماد حريق حشائش جافة واشجار مثمرة بقرية اث بوعلي بلدية اث منصور.

ما تيبب في إتلاف 1200 م2 من الحشائش الجافة واحتراق 15 شجرة زيتون.

في حين خلف حادث مرورو وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات سقط في قدر ماء ساخن كان فوق الموقد ببلدية المزدور جنوب شرق البويرة.

الضحية تعرض لحروق من الدرجة الثانية تم نقله لمستشفى سور الغزلان أين لفظ انفاسه الاخيرة.