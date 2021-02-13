الحماية المدنية تسجل 4709 تدخل بين 11 إلى 13 فيفري

سجلت الحماية المدنية، 4709 تدخل بين 11 إلى 13 فيفري، بعدة مناطق مختلفة من الوطن، على إثر تلقي مكالمات الاستغاثة.

وشملت التدخلات، مختلف مجالات أنشطة الحماية سواء المتعلقة بحوادث المرور، المنزلية، الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق والأجهزة الأمنية وعمليات التحسيس والتطهير.

وقامت المصالح، خلال نفس الفترة بـ276 تدخل لأجل عدة حوادث مرور عبر عدة ولايات.

وخلفت هذه الحوادث وفاة شخصين، وإصابة 342 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للجرحى في مكان الحوادث ثم تحويلهم إلى المستشفيات المحلية.

إلى جانب هذا، قامت الحماية، بتقديم الإسعافات الأولية لـ16 شخص مختنقين على إثر استنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون C.

وسجلت حوادث الغاز في ولايات، نعامة 4 اشخاص، غليزان شخصين، المدية 3 أشخاص، عنابة شخص واحد، سيدي بلعباس شخصين.

إضافة إلى الجزائر 3 أشخاص، بسكرة شخص، تم التكفل بالضحايا في عين المكان، ثم تحويلهم في حالة مقبولة للمستشفيات المحلية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لأجل إخماد 16 حريقا حضرية، صناعية ومختلفة بكل من ولايات الجزائر بـ3 حرائق، سيدي بلعباس حريق.

وتابع البيان، تيبازة،عنابة ورقلة، البويرة، تبسة، باتنة، المسيلة، سطيف، إليزي، تيسمسيلت، حريق واحد، والبليدة حريقين.

وأدت هذه الحرائق إلى إصابة 5 أشخاص ببداية اختناق بالبويرة، 6 أشخاص بالبليدة، شخصين بإليزي، وشخصين بالعاصمة، وشخصين بعنابة.