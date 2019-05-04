الحماية المدنية تسجل 5131 تدخل خلال 48 ساعة

سجلت الحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة خلال 48 ساعة الأخيرة، على الساعة الثامنة صباحا 5131 تدخل بعدة مناطق من الوطن.

وشملت التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخماد الحرائق والأجهزة الأمنية، وغيرها.

وتدخلت الحماية على اثر عدة حوادث مرور،منها 16 الأكثر دموية تسببت في وفاة 14 أشخاص وإصابة 85 أخرين بجروح.

وسجلت أثقل حصيلة بولاية بسكرة بوفاة 4 اشخاص وإصابة أخرين بجروح على إثر اصطدام بين سيارة من الوزن الخفيف وشاحنة.

وتدخلت الحماية لتقديم الإسعافات الأولية لـ12 شخصا مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون،المنبعث من وسائل التدفئة،2 من سطيف، و4 من البويرة.

بالإضافة إلى 6 من أم البواقي،وتم التكفل الضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى مختلف المصالح الاستشفائية من طرف الحماية المدنية.