الحماية المدنية : تسجيل أكثر من 20 ألف تدخل السنة الفارطة

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال السنة الماضية، أكثر من 20 ألف تدخل لإخماد 15 ألف حريق أدى إلى إتلاف قرابة 29 ألف هكتار من الغابات.

بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف هكتار من الأدغال، و 15 ألف هكتار من الحشائش، و214 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية.

ناهيك عن أكثر من 12 ألف نخلة و 246 ألف شجرة مثمرة.

وأفاد بيان لمديرية الحماية المدنية خلال الملتقى الجهوي الثاني لفائدة مدراء الحماية المدنية، أنه تم دراسة الحصيلة المسجلة خلال 2017.

وفيما يخص تعداد أعوان حراسة الشواطئ لسنة 2017 قدر بـ 15 ألف عون حراسة.

مضيفا أنه تم تسجيل 80 ألف تدخل على مستوى الشواطئ سمح بإنقاذ أكثر من 53 ألف شخص من الغرق.

و أشارت ذات المصالح، إلى أنه تم تسجيل 128 شخصا منها 75 لقو حتفهم غرقا في الشواطئ المسموحة للسباحة.

كما ذكرت، أنه تم تسجيل 95 حالة وفاة لسنة 2017 أغلبيتهم أطفال بسبب السباحة في المجمعات والبرك المائية.