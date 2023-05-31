الحماية المدنية: تسجيل تدخلات عبر 26 نقطة بـ 3 بلديات ببومرداس

نشرت مصالح الحماية المدنية حصيلة التدخلات بولاية بومرداس إثر التقلبات الجوية التي شهدتها العديد من بلديات الولاية.

وحسب بيان ذات المصالح تم تسجيل عدة تدخلات عبر عدة نقاط تجمع المياه عبر مناطق مختلفة منها بلدية بودواو، قورصو، وبومرداس.

وتم تسخير جميع المعدات المادية والبشرية لهذه العملية، دون تسجيل أي خسائر بشرية اومادية

وتدخل اعوان الحماية المدنية عبر 26 نقطة مختلفة عبر إقليم المناطق المذكورة سابقا. حيث تم انقاذ 7 أشخاص كانوا محصورين داخل السيارات. وذلك على مستوى كل من واجهة البحر وأمام محطة الحافلات بومرداس ويتواجدون الان في حالة جيدة.

كما تم انقاذ 3 عائلات على مستوى حي النشيط بلدية بودواو وهم في صحة جيدة. فيما لاتزال العملية متواصلة رفقة المصالح المعنية.