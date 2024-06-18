الحماية المدنية: تسجيل حرائق أدغال وأحراش عبر 4 ولايات
بقلم م. فيصل
نشرت المديرية العامة للحماية المدنية حصيلة الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على 18 سا و30 دقيقة.
وأوضح ذات المديرية أن عمليات الإخماد متواصلة لحرائق أدغال وأحراش على مستوى 4 ولايات.
وحسب الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي فإن عملية الإخماد متواصلة لحريق أدغال و أحراش على مستوى مفترق الطرق بولاية سطيف.
كما تتواصل عملية الإخماد لحريق غابة بالمكان المسمى قرية تيزي جامع بلدية اسي يوسف عين الحمام بولاية تيزي وزو.
بينما تم إخماد حريق محصول زراعي أمام الملعب البلدي ببلدية بني ولبان بولاية سكيكدة.
وأيضا إخماد حريق محصول زراعي ببلدية تاملوكة بولاية قالمة.
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