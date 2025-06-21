الحماية المدنية: تسجيل حرائق الغابات، الأدغال والأحراش عبر 7 ولايات 

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 21:30.

وأوضحت المديرية في بيانها أنه تم تسجيل عدد من حرائق الغابات، الأدغال و الأحراش عبر 7 ولايات.

ولاية بجاية

تم تسجيل حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى بوعلول بلدية ﺳﻤﻌﻮﻥ وأخمد الحريق نهائيًا. وكذا حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ بلدية ﺃﻣﻴﺰﻭﺭ تم اخماده نهائيًا.

بالإضافة إلى إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ﺍﻏﻴﻞ ﻣﻠﻮﻟﻦ بلدية ﻣﺴﻴﺴﻨﺔ.

ولاية البليدة

شهدت بلدية الشريعة حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ﺍﻟﻜﺮﺍﺵ وعملية الإخماد متواصلة.

ولاية تيزي وزو

تمكن أعوان الحماية المدنية من اخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ﻋﻴﻦ ﻓﺎﺳﻲ بلدية ﺫﺭﺍﻉ ﺑﻦ ﺧﺪﺓ.

ولاية المدية

وعرفت بلدية ﺗﻴﺰﻱ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﻳﺔ تم اخماده اخمد نهائيًا.

ولاية بومرداس

تم إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ﺍﻟﻤﺤﺠﺮ ببلدية ﺭﺃﺱ ﺟﻨﺎﺕ.

حرائق المحاصيل الزراعية

ولاية قالمة

أخمد أعوان الحماية المدنية حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى ﻣﺸﺘﺔ ﻋﻴﻦ ﺧﺮﻭﺑﺔ بلدية ﻫﻮﺍﺭﻱ ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ

ولاية ميلة

لا تزال عملية إخماد حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى ﻣﺸﺘﺔ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭﺍﺕ بلدية ﺯﻏﺎﻳﺔ متواصلة.