الحماية المدنية: تسجيل حرائق الغابات والأحراش في 9 ولايات 

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الجمعة، الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 16سا و00دقيقة.

وأوضحت المديرية أنه تم تسجيل حرائق الغابات، الأدغال والأحراش عبر 9 ولايات.

ولاية بجاية

سجل حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ثالة نتقرة بلدية خراطة تم إخماده نهائيا. بالإضافة إلى حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ونداجة بلدية برباشة تم إخماده نهائيا. وأيضا حريق أدغال وأحراش بالوسط المدينة بلدية شميني تم إخماده نهائيا.

ولاية المدية

شهدت بلدية تابلاط حريق غابة بالمكان المسمى فرقة تاغدة ولا تزال عملية الإخماد متواصلة.

ولاية مستغانم

تم تسجيل حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قروامسة بلدية سيدي علي تم إخماده نهائيا.

ولاية تيزي وزو

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تيمغراسن بلدية ازفون تم إخماده نهائيا. بالإضافة إلى حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية ثالا تقانا بلدية فريحة عملية الإخماد متواصلة. وأيضا حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى تالا عثمان بلدية تيزي وزو تم إخماده نهائيا.

وعرفت بلدية بني دوالة حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية تاقمونت أوكروش تم إخماده نهائيا. وكذا حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية اعوينة بلدية يعكورن تم إخماده نهائيا.

ولاية تيبازة

حريق غابة سيدي أمحمد يوسف بلدية سيدي سميان عملية الإخماد متواصل.

ولاية ميلة

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مشتة الشمامس بلدية بوحاتم تم إخماده نهائيا.

حرائق محاصيل زراعية

ولاية الشلف

تسجيل حريق أشجار مثمرة بمدخل الغربي بلدية الظهرة تم إخماده نهائيا.

ولاية بسكرة

تسجيل حريق نخيل بالمكان المسمى حي فلياش بلدية بسكرة تم إخماده نهائيا.

ولاية عين الدفلى

تسجيل حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى الدرابلة بلدية العامرة تم إخماده نهائيا.