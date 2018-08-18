الحماية المدنية: تسجيل وفاة 31 شخص خلال يومين في حوادث مختلفة

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال اليومين الماضيين أزيد من خمسة آلاف تدخل شملت عديد التدخلات، بعد تلقي نداءات إستغاثة من المواطنين.

وبحسب بيان صادر عن ذات المصالح تحوز النهار”أونلاين” على نسخة منه ،فإن هذه التدخلات شملت مختلف النشاطات المتعلقة بالمهام في الفترة مابين16-18 من الشهر الحالي.

حيث تم تسجيل حوالي 14 حادث مرور تسبب في وفاة23 شخص وإصابة 39 آخرين بجروح من جراء هذه الحوادث.

واضاف البيان أن أثقل حصيلة سجلت بولاية إليزي بــ وفاة6 أشخاص عين الدفلى ب 4 وفيات،غرداية 3 وفيات، والجلفة ب 3 وفيات.

كما تدخل أعوان مصالح الحماية المدنية،من أجل إنتشال،ثماني حالات وفاة بالغرق سجلت في عديد الولايات،أين تم نقل جثث الضحايا الى المؤسسات الإستشفائية.

وسجلت حالات الوفيات بكل من وهران،بجاية،عنابة بومرداس جيجل،ومستغانم.