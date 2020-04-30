الحماية المدنية..تسجيل 134 حادث مرور عبر ولايات الوطن خلال 48 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية 134 حادث مرور عبر مختلف ولايات الوطن أدت إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 165 آخرين خلال 48 ساعة الأخيرة.

وأفادت الحماية المدنية، اليوم الخميس في بيان لها، أن وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر تدخلت ايضا خلال نفس الفترة لتحويل جثث4 أشخاص إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى مصطفى باشا.

بعد انتشالهم في عرض البحر من طرف مصالح حراس السواحل.

كما أضاف البيان، أن وحدات الحماية المدنية قامت وخلال 48 ساعة الأخيرة عبر كافة التراب الوطني 615 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 35 ولاية.

بالإضافة إلى القيام بـ 689 عملية تعقيم عامة عبر 39 ولاية.