الحماية المدنية.. تسجيل 15 حريقًا عبر عدة ولايات

سجلت مصالح الحماية المدنية، إلى غاية الساعة الخامسة مساءً من اليوم الاثنين، 15 حريقًا مست الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية عبر عدد من ولايات الوطن، تمكنت من إخماد 6 منها نهائيًا، فيما لا تزال عمليات الإخماد متواصلة على مستوى 4 حرائق، مع إبقاء 5 أخرى تحت الحراسة.

وفي حرائق الغابات والأدغال والأحراش، تم إخماد الحرائق نهائيًا بكلٍّ من سيدي أحمد ببلدية بجاية، وقرية إذكاران ببلدية بوزغن في تيزي وزو، ومنطقة مزاتة ببلدية أولاد أعطية في سكيكدة.

بالمقابل، لا تزال فرق التدخل تواصل جهودها لإخماد حريق غابة بقرية مزاتة في بلدية أولاد أعطية بولاية سكيكدة. وآخر بطريق حمام خلف الملعب البلدي ببلدية الحامة في ولاية خنشلة. فيما تتواصل عملية حراسة حريق الأدغال والأحراش بعقبة مالي ببلدية بوعتاب في الشلف.

أما بالنسبة لحرائق المحاصيل الزراعية والأشجار، فقد تم إخمادها نهائيًا بكل من شط لغرابة ببلدية خبانة في المسيلة. وقرية جبار ببلدية مدروسة في تيارت، ومنطقة مغيلة ببلدية خميستي في تيسمسيلت.

وتتواصل عمليات الإخماد لحريق نخيل بمنطقة الديسة، قرية بانيان ببلدية مشونش في ولاية بسكرة، وحريق محاصيل زراعية بمزرعة الصوالحية ببلدية سيدي دحو الزاير في ولاية سيدي بلعباس.