الحماية المدنية: تسجيل 170 حريقًا إلى غاية التاسعة ليلًا

سجلت مصالح الحماية المدنية، إلى غاية الساعة 21:00 من يوم 21 جويلية 2026، ما مجموعه 170 حريقًا، شملت الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل، عبر عدد من ولايات الوطن.

وأوضحت الحصيلة أن 104 حرائق تم إخمادها، فيما لا يزال 66 حريقًا متواصلًا عبر ولايات: عنابة (4)، سوق أهراس (4)، سكيكدة (17)، قالمة (6)، البويرة (1)، المدية (2)، معسكر (2)، ميلة (2)، الطارف (10)، جيجل (6)، سطيف (1)، قسنطينة (1)، بجاية (4)، تلمسان (1)، سعيدة (1)، تيميمون (1)، تيسمسيلت (1)، بسكرة (1) والشلف (1).

وفيما يتعلق بأهم الحرائق، سجلت بولاية بجاية أربعة حرائق مهمة ببلدية بوخليفة، فيما شهدت ولاية عنابة حرائق ببلدية سرايدي بالمكان المسمى سيدي بومدين وبوزيزي، إضافة إلى بلدية التريعات.

وفي ولاية سكيكدة، تتواصل الحرائق بكل من بلديات المرسى، عين قشرة، الشرايع التي تشهد ثلاثة حرائق مهمة، إلى جانب عين شرشار، جندل سادي والسبت.

كما تشهد ولاية قالمة حرائق ببلديات الفجوج، روكنية، نشماية، حمام دباغ وبن جراح، بينما تتواصل الحرائق بولاية البويرة على مستوى بلدية الهاشمية.

أما بولاية الطارف، فتشهد بلديات الزيتونة وعين الكرمة والشافية حريقين مهمين بكل بلدية، إضافة إلى حريق ببلدية واد الزيتون.

وسجلت أيضًا حرائق ببلدية ضاية ثابث بولاية سعيدة، وبلديتي نسمط وماقضة بولاية معسكر، وبلدية عين الزانة بولاية سوق أهراس، وبلدية العياضي برباس بولاية ميلة.

وفي ولاية جيجل، تتواصل الحرائق ببلدية أولاد رابح التي تشهد حريقين مهمين، إضافة إلى بلدية أولاد عسكري.