الحماية المدنية: تسجيل 22 حريقا عبر 11 ولاية 

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن تسجيل 22 حريقا خلال 24 ساعة الأخيرة عبر عدد من ولايات الوطن.

ونشرت المديرية في بيانها الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي الى غاية الساعة 17:30 حرائق الغابات، الأدغال والأحراش عبر 11ولاية.

كما أحصت المديرية 22 حريقا العمليات الاخماد جارية على 12 بينما أُخمِد 7 نهائيًا و3 تحت الحراسة.

وعرفت ولاية الشلف حريق غابة بالمكان المسمى واد الداموس دوار بوعماماين بلدية بني حواء وعملية الإخماد متواصلة.

بينما سجلت ولاية بجاية حريق غابة بالمكان المسمى أذوكار بلدية أدكار ولا تزال عملية عملية الإخماد متواصلة. وكذا حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أغزر أوزاريف بلدية وادي غير أين تم إخماده نهائيًا .وأيضا حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى اسردون بلدية سيدي عيش.

ولاتزال عملية إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى اخروب بلدية تيزي نبربر متواصلة بدعم جوي وبري. وكذاحريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى آسيال بلدية أيت اسماعيل

وتم إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى توريرث عمروش بلدية تيفرة نهائيًا .

في حين بولاية تيزي وزو سجل حريق غابة بالمكان المسمى قرية مزقن بلدية ايلولة أمالو وعملية الإخماد متواصلة.

تم إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى ترساتين بلدية عزازقة وآيت سيدي يحي بلدية أزفون نهائيًا.

وبولاية سطيف سجل حريق غابة أمام المفرغة العمومية بلدية ذراع قبيلة ، وكذا حريق أدغال و أحراش بدوار مرازيق بلدية حمام قرقور .

وسجلت المديرية في البيان ذاته بولاية قالمة حريق غابة بالمكان المسمى الوُريدة جبل بني صالح بلدية مجاز الصفاء ةعملية الإخماد متواصلة.

كما تدخلت الحماية المدنية بولاية بومرداس من أجل حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى عين السخونة بلدية برج منايل. وكذا بالمكان المسمى قرية القرابيـب بلدية خميس الخشنة، وأيضا بالمكان المسمى قرية القصر بلدية برج منايل وعملية الإخماد متواصلة.

وحريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى الدكان بلدية عمال أخمد تحت الحراسة (دعم جوي طائرات AT802 وB200).

ويتم بولاية الطارف إخماد حريق غابة بالمكان المسمى بلغوبة - دريدرة بلدية عصفور بدعم جوي طائرات AT802).

وفي ولاية سوق أهراس سجل حريق غابة بالمكان المسمى مشتة لوُريدة – الداخلة بلدية مشروحة والعلمية متواصلة.

كما عرقت ولاية تيسمسيلت حريق غابة بالمكان المسمى دوار العرايبية بلدية الأزهرية أخمد تحت الحراسة.

وحريق أدغال وأحراش بولاية عنابة حريق بالمكان المسمى طريق شاطئ جنان الباي بلدية سرايدي تم إخماد الحريق نهائيًا.

وأيضا بولاية تيبازة حريق غابة بالمكان المسمى غابة سيدي أمحمد أقلوش بلدية مسلمون تم الإخماد وتبقى الحراسة متواصلة بدعم جوي بـBE200 و طائرات AT802.