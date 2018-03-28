الحماية المدنية : تسجيل 2280 تدخل خلال 24ساعة الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية 2280 تدخل في عدة مناطق من الوطن خلال 24ساعة الأخيرة وإلى غاية صبيحة هذا اليوم.

وحسب بيان ذات المصالح فإن هذه التدخلات شملت مختلف مجالات سواء المتعلقة بحوادث المرور،الحوادث المنزلية،الإجلاء الصحي إخماد الحرائق والأجهزة الأمنية.

وأضاف البيان أن 3 حوادث المرور تسببت في وفاة 06 أشخاص في مكان الحوادث وإصابة 08 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

كما أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى اليزي بوفاة 05 أشخاص و إصابة 02 آخرين بجروح.

وتمثل الحادث في اصطدام سيارتين من الوزن الخفيف على الطريق الوطني رقم 03 على بعد 100كلم من مدينة عين امناس.

من جهة أخرى تدخلت الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ 11شخص إختنقوا من جراء إستنشاق الغازالمنبعث من وسائل التدفئة ومسخنات الحمام

وهذا على مستوى ولايات الجزائر، المدية، باتنة والبويرة، حيث تم التكفل بالضحايا في عين المكان.

في حين تم تسجيل وفاة 5أشخاص بكل من ولاية الجزائروقسنطينة3 أشخاص متوفين من جراء استنشاق الغار المنبعث من جهاز التدفئة.

بداخل مسكن المتواجد بحي 100 مسكن ببلدية الدويرة، 02 أشخاص متوفين جراء استنشاق غاز الكربون المنبعث من جهاز التدفئة بقسنطينة.

الضحية الأولى وقعت بالمدينة الجديدة على منجلي، الضحية الثانية وقعت بحي برحال ببلدية ودائرة حامة بوزيان.