الحماية المدنية: تسجيل 31 حريقا ببجاية
بقلم خالد زوبيري
سجلت ولاية بجاية اندلاع 31 حريقا اليوم الأحد، وفق ما علم من مصالح الحماية المدنية.
ووفقا لبيان ذات المصالح، فقد تم اخماد 24 حريق فيما لا تزال الجهود متواصلة لإخماد 7 حرائق الباقية.
وقد دعمت المديرية العامة للحماية المدنية مديرية الحماية المدنية لولاية بجاية بالرتل المتنقل لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة والرتل المتنقل للحماية المدنية لولاية سطيف. و كذا الوحدة الجوية للحماية المدنية و الطائرة BE200.
كما تم تنصيب مركز قيادة عملي تحت قيادة مدير تنظيم و تنسيق الإسعافات بالمديرية العامة للحماية المدنية.
هذا وتبقى عملية الاخماد متواصلة من طرف الحماية المدنية و افراد الجيش الوطني الشعبي.
رابط دائم : https://nhar.tv/5rBi3