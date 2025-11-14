 الحماية المدنية: تسجيل 35 حريقا عبر 11 ولاية 

سجلت المديرية العامة للحماية المدنية 35 حريقا للغطاء النباتي عبر 11 ولاية وذلك إلى غاية الساعة 21:30 من سهرة اليوم الجمعة.

وأكدت المديرية في بيانها على فيسبوك تم تسجيل للغطاء النباتي تم إخماد 23 منها ولاتزال العملية على 7 حرائق فيما تبقى الحراسة على 5.

وسجلت ولاية تيبازة حريق غابة بالمكان المسمى دوار بوخليجة بلدية الأرهاط اين تم إخماد الحريق وعملية الحراسة متواصلة.

وأيضا حريق غابة عمارشة بلدية مسلمون، غابة بوزولة بلدية حجرة النص، غابة شولة بلدية بني ميلك، غابة دوار الإخوة مرسلي بلدية مسلمون. وقد تم إخماد الحريق بهذه الغابات وعملية الحراسة متواصلة.

أما بولاية المدية سجل حريق غابة خزرون بلدية الحمدانية، وكذا حريق أدغال و أحراش بحمام الصالحين وتم إخمادهما نهائيا.

وقد عرفت ولاية تيزي وزو حريق غابة بسيدي علي بوناب بلدية تادمايت وتم إخماد الحريق وعملية الحراسة متواصلة.

كما سجلت حريق أدغال وأحراش محاذاة بالطريق الوطني رقم 24 بلدية افليسن، وبقرية ايحمزون، بلدية أزفون تتم إخمادهما نهائيًا.

وفي ولاية سوق أهراس تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل حريق أحراش بالطريق الوزن الثقيل بلدية مشروحة وعملية إخماد الحريق متواصلة.

وأيضا حريق أحراش بالمايدة، بلدية سدراتة، وخنفة النار، بلدية مشروحة تم إخمادهما نهائيًا.

كما سجلت ولاية عين الدفلى حريق غابة بالمكان المسمى قرية بن يوسف بلدية تاشتة زقاغة وتم إخماده نهائيا.

في حين بولاية الشلف نشب حريق أحراش بمنطقة وادي وطار، بلدية بني حواء تم إخماد الحريق نهائيًا.

وبولاية بجاية سجل حريق أحراش بإخثثمان بلدية بوخليفة تم إخماد الحريق نهائيا .

وحرائق أدغال وأحراش بتيزارار، الصور آيت مبارك، بلدية آيت إسماعيل، ييكر، بلدية أكفادو، كفريدة، بلدية تاسكريوت، ازغار، بلدية خراطة، امعراط، بلدية برباشة، جرمانة بلدية أوقاس وتم إخمادهم نهائيا.

ولاتزال عملية إخماد الحريق متواصلة بمصباح، بلدية أوقاس، المرج وامان، اغيل اوزغان، بلدية أميزور، آيت بوجيب، ودرقينة.

أما بالنسبة لولاية سكيكدة سجل حريق غابة محجرة بورويس، بلدية الحدائق، وحريق أدغال وأحراش منطقة لحجاجمية، بلدية كركرة، وببوزوري، بلدية أولاد عطية تم إخمادهم نهائيا.

وبولاية بومرداس سجل حريق أدغال و أحراش ببوعيدل قرية تلا مهدي، بلدية عمال تم إخماد الحريق نهائيا.

وحريق أدغال و أحراش ببلدية أولاد عيسى تم إخماد الحريق نهائيا.

بينما بولاية سطيف سجل حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى قرية افتيس وتم إخماد الحريق نهائيا.

وفي ولاية ميلة سجل حريق أدغال و أحراش بالمكان المسمى غابة بونعجة، بلدية القرارم قوقة وتم إخماد الحريق نهائيا.