الحماية المدنية: تسجيل 427 حريق أتلف 6252 هكتارا من الأراضي

قامت وحدات الحماية المدنية بـ 4061 تدخلا سمح بإخماد 2982 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

وقام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية بإخماد 427 حريق منها 170 حريق غابة، 102 حريق أدغال، 120 حريق أحراش، 35 حرائق محاصيل زراعية أدت الى إتلاف 2925 هكتار من الغابات ، 1536 هكتار من الأدغال ، 1791 هكتار من الحشائش و كذا 16530 ربطة تبن 16076 شجرة مثمرة محروقة و 414 نخلة.