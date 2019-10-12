الحماية المدنية: تسجيل 4942 تدخل عبر الوطن خلال 48 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية، خلال 48 ساعة الأخيرة، 4942 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن.

وشملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية، سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق والأجهزة الأمنية .

وتم تسجيل عدة حوادث مرور منها 8 الأكثر دموية، تسببت في وفاة 9 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح.

وسجلت أثقل حصيلة بولاية أم البواقي بوفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين على إثر حادثي مرور، سجلا ببلديتي هنشير توغماني والجازية.

وقام غطاسو الحماية المدنية لتلمسان بالتدخل لانتشال جثة شخص، يبلغ 31 سنة، توفي غرقا بميناء سيدي يوشاع ببلدية جار يغموراسن.

وقد تم نقل جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الغزوات .

وتدخلت الحماية المدنية لإخماد 4 حرائق حضرية، صناعية ومختلفة بكل من عين الدفلى، بجاية، سطيف و الجزائر العاصمة.

وتسببت هذه الحرائق في إصابة 5 أشخاص بضيق في التنفس بسبب إستنشاق دخان الحريق.

ومن بينهم 4 اشخاص بعين الدفلى على إثر حريق شب بمنزل بعمارة ببلدية بومدفع.

كما أصيب شخص آخر ببجاية على إثر حريق شب بمنزل سكني ببلدية خراطة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لإخماد 29 حريق، 6 حرائق غابات، 7 أدغال، 7 أحراش، 11 محاصيل و نخيل.

وتسببت الحرائق بخسائر 7 هكتار غابات، 15 هكتار أدغال، 23 أحراش، 1210 حزمة تبن، 390 نخلة و245 شجرة مثمرة.