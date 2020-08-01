الحماية المدنية.. تسجيل 5 غرقى و 178 حريق خلال 48 ساعة

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، وفاة 5 أشخاص غرقا في مجمّعاومسطحات مائية والبحر، مع إحصاء 178 حريق على المستوى الوطني.

وأكدت مصالح الحماية في بيانها بأنها انتشلت جثث 5 أشخاص ماتوا غرقا، بينهم إثنان في مسطحات مائية، أين توفيت الحالة الأولى في ولاية الجلفة وتخصّ شابا عمره 25 سنة غرق في المكان المسمى “سرسور” بدائرة البيرين.

أما حالة الوفاة الثالثة فتخصّ طفلا عمره 4 سنوات غرق مجمّع مائي في “الفراكسة” بدائرة الهاشمية بولاية البويرة، بالإضافة إلى وفاة شخص غرقا في البحر بالمكان المسمى “الميناء الصغير” بدائرة سيدي لخضر في مستغانم.

كما توفي آخر غرقا في البحر بالمكان المسمى “كاف فاطمة” بدائرة بن سرور في سكيكدة، فيما توفي شخص آخر في البحر بالمكان المسمى “الدشرة” بدائرة تاوقريت بولاية الشلف.

وبخصوص الغطاء النباتي بمختلف أنواعه، فأكدت مصالح الحماية المدنية نشوب 178 حريق مسّ الغابات والأدغال والحشائش وعدة محاصيل زراعية.

وسجلت مصالح الحماية المدنية 89 حريقا في الغابات، 33 حريقا في الأدغال، 42 حريقا مسّ الحشائش و 14 حريقا أتت على محاصيل زراعية مختلفة.

وقد نجم عن هذه الحرائق خسائر هامة تمثلت في إتلاف 1342 هكتار من الغابات، 730 هكتار من الأدغال، 567 هكتار من الحشائش، 16090 حزمة تبن و 32043 شجرة مثمرة.