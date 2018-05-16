الحماية المدنية تسخر 40 ألف عون لتغطية إمتحانات نهاية السنة

سخرت مصالح الحماية المدنية 40 ألف عون حماية من أجل تغطية إمتحانات نهاية السنة.

وأفاد بيان للمديرية تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منه، أنه في إطار تحضير الجهاز الأمني الخاص بتغطية إمتحانات نهاية السنة.

قامت المصالح التقنية للمديرية العامة للحماية المدنية بإجراء زيارات أمنية وقائية لكل المؤسسات التعليمية المعنية بالامتحانات.

كما أن الهدف المرجو من هذه الزيارات هو الوقوف على مدى تطبيق مقاييس مطابقة السلامة وسلامة الممتحنين والمؤطرين.

وإضافة إلى هذه الزيارات الوقائية، سيتم وضع جهاز أمني عملياتي متكون من 40 ألف عون تدخل بمختلف الرتب.

ناهيك عن تسخير 2111 سيارة إسعاف وكذا 1363 شاحنة إطفاء، من أجل السهر على سلامة وأمن الممتحنين وكذا المؤطرين.