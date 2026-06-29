الحماية المدنية.. تسخير أكثر من 10 آلاف عون لتأمين موسم الاصطياف 2026

أكد النقيب بن أمزال زهير، رئيس مكتب الإعلام والتوعية بالمديرية العامة للحماية المدنية، أن مصالح الحماية المدنية سخّرت أكثر من 10 آلاف عون ووسائل بشرية ومادية معتبرة لتأمين موسم الاصطياف لسنة 2026. مع مواصلة تعزيز جهود الوقاية من الغرق وحوادث المرور وحرائق الغابات.

وأوضح بن أمزال، للقناة الإذاعية الثانية، أن موسم الاصطياف يشمل تأمين 470 شاطئاً مسموحاً للسباحة من أصل 657 شاطئاً على المستوى الوطني. مقابل 187 شاطئاً ممنوعاً لعدم توفر شروط السلامة، موزعة عبر 124 بلدية ساحلية. وأضاف أن الحماية المدنية سخّرت لهذه المهمة 10.724 عون، بينهم 1009 أعوان محترفين، و9200 حارس شواطئ موسمي، و416 غطاساً. و30 طبيباً، إلى جانب زوارق مطاطية سريعة ودراجات مائية ومختلف تجهيزات التدخل.

وكشف المتحدث أن مصالح الحماية المدنية سجلت منذ 21 أفريل الماضي 40 حالة وفاة غرقاً في المجمعات المائية، معظم ضحاياها من الأطفال والمراهقين، فيما بلغ عدد وفيات الغرق منذ الانطلاق الرسمي لموسم الاصطياف في الفاتح جوان 34 حالة، منها 22 حالة في شواطئ ممنوعة للسباحة و12 حالة في شواطئ محروسة. بينها أربع حالات وقعت خارج أوقات الحراسة المحددة من التاسعة صباحاً إلى السابعة مساءً.

وأشار إلى أن حصيلة الموسم الحالي تقابلها جهود ميدانية مكثفة. حيث تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ 6702 أشخاص من غرق محقق منذ بداية موسم الاصطياف. مجدداً دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالشواطئ المحروسة واحترام تعليمات الحراس وإشارات الرايات. مع ضرورة مراقبة الأطفال وتجنب السباحة في السدود والمجمعات المائية لما تشكله من أخطار كبيرة.

وفيما يتعلق بحوادث المرور، أفاد بن أمزال بأن الجزائر سجلت منذ بداية السنة أكثر من 800 وفاة عبر الطرقات. متوقعاً ارتفاع الحصيلة خلال شهري جويلية وأوت بسبب كثافة حركة المرور. مؤكداً أن الحماية المدنية دعمت مخططها بمراكز إسعاف طرقية لضمان سرعة التدخل والتكفل بالمصابين.

وبخصوص حرائق الغابات، أكد المسؤول أن الجهاز العملياتي يوجد في حالة تأهب قصوى، مع تسخير أرتال متنقلة عبر الولايات الغابية، وتفعيل المفارز الجهوية المتخصصة في مكافحة حرائق الغابات. إلى جانب دعم جوي بـ12 طائرة إخماد وبمساندة الجيش الوطني الشعبي. داعياً المواطنين إلى تجنب إشعال النار داخل الغابات والتخلص من النفايات في الأماكن المخصصة لها للمساهمة في الحد من اندلاع الحرائق.

واختتم بن أمزال تصريحاته بالتأكيد على أن السلامة مسؤولية جماعية. داعياً المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية والمواطنة لضمان قضاء موسم اصطياف آمن.

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