الحماية المدنية تشارك في دورة تكوينية بمجال الإنقاذ في الجبال بقرغيزستان

شارك ممثلون عن الحماية المدنية الجزائرية، في الدورة التكوينية في مجال الانقاذ في الجبال بدولة قرغيزستان.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم تنظيم هذه الدورة التكوينية في الفترة الممتدة ما بين 08 إلى 19 أوت 2023. وبتأطير مكونين في المجال من دولة قيرغيزستان.

وأشرف على انطلاق الدورة وزير الدفاع والمدير العام للحماية المدنية لدولة قرغيزستان.

وتعرف هذه الدورة، مشاركة ممثلي دولة الجزائر، وفلسطين، ومصر، والأردن، ومالي، وأذربيجان، العراق وروسيا.