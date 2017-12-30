 الحماية المدنية تشدّد على الإحتياط خلال إحتفالات رأس السنة

وبالنسبة لمستعملي الطريق دعت لتجنب السياقة تحت تأثير المشروبات الكحولية، والنعاس والإرهاق خاصة بعد الإنتهاء من فترة الإحتفالات. أين يكون معدل حوادث المرور مرتفع،حسب ذات المصدر، لذا يجب إحترام قانون المرور وتجنب المناورات والتجاوزات الخطيرة. كما دعت الأولياء لتجنب مختلف الأخطار المرتبطة بهذه الإحتفالات خاصة أمام الأطفال. وفي حالة حدوث أي طارئ، طلبت المديرية العامة الإتصال بالرقم الأخضر للنجدة الخاص بالحماية المدنية رقم 14، مع تحديد طبيعة الخطر، عدد الضحايا والعنوان بالضبط.