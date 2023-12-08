الحماية المدنية تشرع في البحث عن 36 تائها بالبويرة وتيزي وزو

شرعت مصالح الحماية المدنية في البحث عن تائهين بكل من ولاية البويرة وتيزي وزو.

وحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، فإن المعلومات الأولية تشير إلى هناك مجموعتين من الأشخاص تائهين بالبويرة وتيزي وزو.

وأوضح المصدر نفسه، أن المجموعة الأولى تتكون من 31 فرد بتالاغيلاف ولاية تيزي وزو، فيم حين تتكون المجموعة الثانية من 05 عناصر بمنطقة تيكجدة ولاية البويرة.

وقد بدأت عملية البحث من طرف الحماية المدنية لولاية البويرة و تيزي وزو. يضيف البيان .