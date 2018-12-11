الحماية المدنية تشرف على فعاليات التمرين GORGEX 2018″وخرائط ثلاثية أبعاد

أشرف المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، على فعاليات التمرين “GORGEX 2018 “، مايعرف العمل على المحاكاة الإفتراضية، بالمدرسة الوطنية الحماية المدنية.

والذي يدخل في إطار مشروع التوأمة المؤسساتي بين الجزائر فرنسا وإسبانيا، إذ يخص هذا التمرين العمل على المحكاة الإفتراضية وعلى خرائط ثلاثية الأبعاد تخص خطر حرائق الغابات.

ويُعد هذا التمرين وسيلة لنقل المعرفة المكتسبة وتطبيقها في الميدان.

كما يهدف إلى تقييم مدى استجابة قدرات كل ولاية في التكفل و تسيير الأولي لأي أزمة،

ومدى ناجعة التنسيق بين مختلف المصالح المشكلة لأنماط مخطط تدخل وتنسيق الإسعافات ( التجنيد، تبادل المعلومات و رف التقارير).