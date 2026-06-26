الحماية المدنية تشكر الشاب البطل بن كلفة ناصر إثر تدخله لإنقاذ الأرواح

تقدمت المديرية العامة للحماية المدنية، بخالص الشكر والتقدير إلى الشاب البطل من ولاية وهران بن كلفة ناصر، الذي جسد أسمى معاني الشجاعة والإيثار بتدخله لإنقاذ الأرواح ومساعدة العالقين إثر الحريق الذي شبّ بحي الياسمين ببلدية بئر الجير في ولاية وهران.

كما توجهت المديرية، عبر بيان لها، بتحية إجلال إلى جميع شباب الجزائر الذين يهبون، دون تردد، لمساعدة الآخرين. مؤكدين أن قيم التضامن والنجدة والإنسانية ستظل راسخة في مجتمعنا. وأن الجزائر ستبقى بأبنائها الأوفياء أرض النخوة والشهامة.