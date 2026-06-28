الحماية المدنية تصدر بيانا بخصوص هزة أرضية بالجلفة

باشرت مصالح الحماية المدنية لولاية الجلفة، مساء اليوم الأحد، دورات استطلاعية عبر المناطق المعنية، عقب الهزة الأرضية التي ضربت الولاية، حيث لم يتم إلى غاية الآن تسجيل أي تدخل أو أضرار.

وجاء في بيان للمديرية العامة للحماية المدنية أن الهزة الأرضية التي أعلن عنها مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء (CRAAG)، بلغت شدتها 4.3 درجات على سلم ريشتر، وسجلت على الساعة 19:37 بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان أن مركز الهزة حدد على بعد 8 كيلومترات جنوب شرق بلدية زعفران بولاية الجلفة.

ودعت مصالح الحماية المدنية المواطنين إلى الاتصال بالرقم 14 أو الرقم الأخضر 1021 في حال تسجيل أي طارئ.