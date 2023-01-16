الحماية المدنية تصدر بيانا بسبب عواصف رياح منتظرة

تدعوا الحماية المدنية بإتباع التدابير اللازمة، على إثر النشرة الجوية التي تخص هبوب رياح قوية على المناطق الساحلية، الشمالية والداخلية، قد تصل سرعتها إلى 90 كلم في الساعة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، دعت ذات المصالح، لتجنب الحوادث المنزلية وحوادث المرور المرتبطة بالتقلبات الجوية الناجمة عن الرياح والمتمثلة في النقاط التالية:

ترتيب وتثبيت الأثاث الحساس القابل للانكسار بفعل الرياح، والاستعانة بوسائل إنارة إضافية للنجدة لا تتطلب التيار الكهربائي. على سبيل المثال مصباح يدوي مزود ببطاريات للشحن.

وحماية العناصر المزودة بالزجاج وذلك بغلق النوافذ والستائر، والابتعاد عن النوافذ، الشرفات، الأشجار وأعمدة الكهرباء.

وضع السيارات وكذا الحيوانات والعتاد الهام إلى الملاجئ والمرائب.

وبالنسبة لمستعملي الطريق، يجب التخفيض من السرعة من أجل أن تكون لديك رؤية واضحة للطريق وتفادي اي حاجز يكون بالطريق.

وعدم الاقتراب من البحر خاصة المناطق الصخرية وكذلك البحيرات والمجمعات المائية.

وبالنسبة لقطاع البنايات، يجب حماية الرافعات بوضعها بالطريقة الصحيحة لتجنب سقوطها من شدة الرياح. وعند التنقل يجب إتباع نشرات الجوية وكذا حالة الطرقات.

وفي حالة التنقل يجب تفادي المناطق والأماكن الغابية وتخفيض سرعة السيارة. وكذا إعلام الأهل والأقارب عن موعد الانطلاق وكذلك مكان الوصول.