الحماية المدنية تضع جهازا وقائيا وأمنيا تحضيرا لامتحانات الأطوار الثلاثة

أعلنت الحماية المدينة في بيان لها، اليوم الاثنين، عن وضع جهاز وقائي وأمني. تحسبا لامتحانات نهاية الطور الابتدائي وشهادة التعليم المتوسط والبكالوريا.

وحسب البيان، فقد قامت المصالح التقنية للمديرية العامة للحماية المدنية بإجراء عدة زيارات أمنية وقائية. لكل المؤسسات التعليمية المعنية باحتضان امتحانات نهاية السنة.

ويتمثل الهدف من هذه الزيارات في الوقوف على مدى تطبيق مقاييس مطابقة سلامة. وكذا مدى احترام التدابير الوقائية الخاصة بجائحة كورونا وهذا لغاية الوقوف على سلامة الممتحنين والمؤطرين.

كما قامت بعدة عمليات تعقيم عبر 19206 مركز للإمتحانات، مخصص لاستقبال التلاميذ الممتحنين. منها 13341 خاص بالطور الدراسي الابتدائي، 2513 خاص بالطور المتوسط. و 3352 خاص بالطور الثانوي. بالإضافة إلى 217 مركز مخصص لعملية التصحيح.

وسيتم وضع جهاز أمني عملياتي متكون من حوالي 400 ألف عون تدخل بمختلف الرتب. بالإضافة 2390 سيارة إسعاف. و1650 شاحنة إطفاء. يتم تخصيصها لتغطية عملية ناجعة والسهر على سلامة وأمن الممتحنين والمؤطرين.