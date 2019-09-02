الحماية المدنية تضع رقم أخضر جديد

وضعت المديرية العامة للحماية المدنية، رقم أخضر جديد، من أجل طلب النجدة والمساعدة، في حال وقوع أي حوادث.

وأوضحت الحماية المدنية، أن المواطن يمكنه الاتصال من أي متعامل هاتف نقال مجانا،على الرقم “1021”،الذي جاء دعما للرقم القديم “14”.

وذكرت المديرية العامة في بيان لها، المواطن في حال وجد نفسه لموقف طارئ، يضع حياة أحد الأشخاص في خطر،طلب المساعدة.

وتابع البيان “بعد الاتصال، قل اسمك وموقع الحادث ونوعه وفيما تمثل، اذا كنت لا تعرف اسم الشارع، قل ما تشاهده”.

“من علامة، أو متجر، أو أي نقطة مرجعية أخرى تساعد النجدة، في الوصول إلى هناك،في أقرب وقت ممكن”.

واضاف البيان “إذا كان ذلك ممكنا، عليك أيضا أن تعرف ما إذا كان الضحية رجلا أو امرأة، وعمرها التقريبي”.

تابعا “من المهم جدا تحديد عدد الضحايا الذين يحتاجون إلى المساعدة،ﺑﻌﺪ إﻳﻘﺎف ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻬﺎﺗﻒ،ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻌﻮدة واﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ مقربة ﻣﻦ اﻟﻀﺤﻴﺔ،واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﻼﻣﺘﻚ”.