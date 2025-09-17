الحماية المدنية تطلق حملة توعوية للوقاية من حوادث المرور بمناسبة الدخول المدرسي

تنظم المديرية العامة للحماية المدنية، في إطار مخططها السنوي للنشاط العملي في مجال التحسيس والتوعية. حملة وطنية توعوية حول الوقاية من أخطار حوادث المرور تزامنا مع الدخول المدرسي 2026/2025. تحت شعار “سلامة أبنائنا, مسؤوليتنا جميعا”.

و أوضح بيان للمديرية أن هذه الحملة تهدف إلى “رفع مستوى الوعي لدى التلاميذ، لاسيما الملتحقين بمقاعد الدراسة لأول مرة. وكذا أوليائهم حول المخاطر المرتبطة بتنقلاتهم اليومية من و إلى المؤسسات التربوية”.

وإيمانا منها بأن الأولياء يشكلون “الحلقة الأساسية” في تربية أطفالهم على قواعد السلامة المرورية. تضع المديرية العامة للحماية المدنية هذه الفئة. “في صلب جهودها التحسيسية” في ظل “افتقار الأطفال للإدراك الكافي بالمخاطر التي تهددهم في الطريق العام”.

وتتجلى هذه المخاطر يضيف نفس المصدر “تدريجيا منذ سن الثالثة عند ولوج الروضة، وتتضاعف عند بلوغ سن السادسة مع ذهاب الأطفال إلى المدرسة بمفردهم. لتبلغ ذروتها ما بين 11 و 12 سنة خلال مرحلة التعليم المتوسط. مما يؤكد أهمية التدرج في التربية المرورية”.

وفي هذا السياق، تدعو المديرية العامة للحماية المدنية أولياء التلاميذ إلى “الحرص على توعية أبنائهم والتقيد بالإرشادات اللازمة. على غرار “مرافقة الأطفال خلال الأيام الأولى من ذهابهم إلى المدرسة. بغرض تدريبهم على اختيار الطريق الأكثر أمانا للتنقل من المنزل إلى المؤسسة التربوية والعودة منها”. “استعمال ممرات المشاة، وفي حال غيابها إجبارية اختيار مكان واضح للرؤية في الاتجاهين ومرئي بالنسبة للسائقين”. “التحلي بالحيطة حتى عند عبور ممرات المشاة” وكذا. “النظر يسارا ويمينا ثم يسارا قبل قطع الطريق للتأكد من خلوه من المركبات”.