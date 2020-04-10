الحماية المدنية تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم

أطلقت مصالح الحماية المدنية حملة وطنية للتبرع بالدم، في إطار مساهمتها في جهود التضامن الوطنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الحملة الوطنية للتبرع بالدم تبدأ اليوم الجمعة 10 أفريل 2020، وفق برنامج مسطر طيلة هذا الأسبوع.

وأضاف البيان أن هذه الحملة الوطنية للتبرع بالدم ستمس كافة وحدات الحماية المدنية على المستوى الوطني وكافة مستخدمي القطاع.

وتأتي هذه العملية المهمة كدعم لمختلف الجهود الوطنية التي تهدف لمواجهة هذه الأزمة الصحية، وكذا تثمين وترسيخ روح التضامن في المجتمع عبر مؤسسة الحماية المدنية والتي تعكس روح التضامن والأخوة للقطاع تجاه الوطن والشعب الجزائري.

وأكد البيان، أنه سيتم خلال هاته العملية مواصلة حث المواطنين على البقاء في منازلهم وإحترام الحجر الصحي وشروط النظافة.