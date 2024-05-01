الحماية المدنية تطلق حملة وطنية للوقاية من أخطار موسم الإصطياف

أطلقت المديرية العامة للحماية المدنية، حملة وطنية للوقاية والتحسيس من الأخطار المتعلقة بموسم الاصطياف من خلال تسطير برنامج “متنوع وثري”.

وحسب بيان للحماية المدنية، فإن محاور الحملة الوطنية للوقاية والتحسيس من الأخطار المتعلقة بموسم الاصطياف والاستجمام التي تنطلق اليوم الأربعاء 1 ماي 2024. تشمل حملة مكافحة والوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية والأخطار المرتبطة بها. بالإضافة كذلك إلى الوقاية من أخطار البحر والغرق في المجمعات المائية والتسمم العقربي وحوادث المرور والتسممات الغذائية”.

وستشكل هذه الفعالية، فُرصة لزيادة وعي المواطنين بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة بالأخطار التي تهددهم خلال موسم الاصطياف. وتزويدهم بالمعلومات والتدابير الوقائية الضرورية لأجل التقليل من الأخطار المتعلقة بموسم الاصطياف. وعلى وجه الخصوص الأخطار المتعلقة بالبحر والمجمعات المائية.

ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحملة، سطّرت المديرية العامة للحماية المدنية. برنامجا متنوعا وثريا بالتنسيق مع مختلف الفاعلين المعنيين بتسيير موسم الاصطياف والاستجمام. كما سيتم تنظيم حملات وقائية وتحسيسية بالوسط المدرسي والمؤسسات الجامعية. كذا بمعاهد التكوين المهني ودور الشباب وقوافل تحسيسية محلية باشراك المجتمع المدني. مع تنشيط حصص إذاعية محلية و تلفزيونية حول دور الوقاية والتحسيس من الأخطار المتعلقة بموسم الاصطياف.

كما تعرف الحملة، تنظيم أبواب مفتوحة عبر مُختلف وحدات الحماية المدنية لفائدة التلاميذ سيتم خلالها التركيز على تبيان أهمية المحيط الغابي وسبل المحافظة عليه. ناهيك عن تخصيص حيز هام من الموقع الرسمي للمديرية العامة للحماية المدنية ومختلف صفحاتها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لتنشيط الحملة تحقيقا للأهداف المسطرة.