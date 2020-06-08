الحماية المدنية تطلق رسميا الحملة الوطنية للوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية

سيتم، اليوم الإثنين، من ولاية تيارت إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية رسميا من قبل المديرية العامة للحماية المدنية.

أفادت المديرية العامة للحماية المدنية أن اطلاق الحملة الوطنية للوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية على مستوى كافة التراب الوطني وخاصة بمناطق إنتاج الحبوب بالهضاب العليا.

واشارت ذات المديرية أنه ووفق احصائيات مست الخمس سنوات المضاية فإن الأسباب الرئيسية لإندلاع الحرائق تبقى مرتبطة بعدم تطبيق الإجراءات الوقائية المتعلقة بحماية الأراضي الفلاحية وتنقية محيطها من الحشائش اليابسة.

وكذا عدم ترك مسافة الأمان بين الأراضي الفلاحية والطرقات وكذا السكك الحديدية، عدم تخصيص صهاريج للمياه بسعة كافية للتحكم في الحرائق عند اندلاعها، حرق القمامة وتجميعها عشوائيا والقيام بعملية الحصاد في أوقات الذروة وعدم صيانة آلات الحصاد.

وتهدف الحماية المدنية من خلال هذه الحملة إلى تحسيس الفلاحين وتوعيتهم على ضرورة إحترام وتطبيق التدابير الوقائية كاملة من أجل تفادي اندلاع الحرائق قبل وما يجب القيام أثناء وبعد الإنتهاء من عملية الحصاد.