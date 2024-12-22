الحماية المدنية تطلق قافلة طبية لفائدة سكان المناطق النائية بالجنوب

انطلقت اليوم الأحد، من ولاية الوادي، القافلة الطبية الوطنية للحماية المدنية لفائدة سكان المناطق النائية بولايات الجنوب بالتنسيق مع المصالح الولائية.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، أشرف الأمين العام للولاية ممثلاً عن والي ولاية الوادي. على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمية لفعاليات القافلة الطبية الوطنية للحماية المدنية، وهذا بحضور العقيد عاشور فاروق ممثلا عن المدير العام. رفقة المدير الفرعي للإسعافات الطيبة و المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام ومدير الحماية المدنية لولاية الوادي. وبحضور مدير الصحة ومدير النشاط الاجتماعي لولاية الوادي.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذه المبادرة تأتي في إطار برنامج المديرية العامة للحماية المدنية. وسعيها الدائم لتقديم خدمات عمومية نوعية لفائدة المواطنين.

كما أشار البيان، أن الحماية المدنية تعكف منذ سنوات على تنظيم قوافل طبية متنقلة لفائدة سكان المناطق النائية بولايات الجنوب والهضاب العليا. بالتنسيق مع المصالح الولائية للولايات المعنية. وقد شهد اليوم انطلاق هذه القوافل الطبية بكل من ولايات: أدرار، بسكرة. أولاد جلال، المغير، الوادي، غرداية، الأغواط، البيض، بشار، ورقلة، إليزي، النعامة، تيميمون، عين صالح، بني عباس، المسيلة، والمنيعـة.

جدير بالذكر، أن القوافل تضم أطباء مختصين في طب الإستعجالات وممرضي الحماية المدنية ومديريات الصحة. حيث ستجوب مختلف المناطق النائية لتقديم خدمات طبية متنوعة تشمل الفحوصات الطبية كإجراء كشوفات طبية للمواطنين. لتشخيص مختلف الأمراض وتقديم توجيهات واستشارات الطبية اللازمة. توزيع الأدوية اين يتم توفير الأدوية الضرورية بشكل مجاني مع تقديم التوجيهات الدقيقة حول كيفية استخدامها. بالإضافة إلى تقديم مستلزمات طبية لفائدة ذوي الإحتياجات. ومن ضمن الخدمات كذلك التوعية والإرشاد الطبي. حيث تقدم نصائح وإرشادات حول الوقاية من الأمراض والأخطار الصحية، مثل مخاطر غاز أحادي أكسيد الكربون.

وتهدف هذه القوافل إلى تعزيز الصحة العامة ونشر التوعية الوقائية، مما يجسد التزام الحماية المدنية بمواكبة الاحتياجات. الصحية للمجتمع وتقديم خدمات عمومية نوعية، يضيف البيان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور