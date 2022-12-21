الحماية المدنية تطلق قوافل طبية لساكنة مناطق الظل بولايات الجنوب

أطلقت المديرية العامة للحماية المدنية قوافل طبية تضامنية لفائدة ساكنة مناطق الظل عبر 13 ولاية من جنوب البلاد بما فيها الولايات الجديدة.

وأعطى المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، إشارة إنطلاق القوافل من ولاية أدرار. وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم المساعدة للعائلات بالمناطق النائية، لاسيما في المجال الصحي. كما سيقوم الطاقم الطبي رفقة أعوان الجهاز بإجراء فحوصات طبية لساكنة مناطق الظل عبر تلك الولايات. وكذا تقديم مساعدات تضم أدوية للمواطنين.

وقال المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية فاروق عاشور. أن هذه القوافل ستسمح دخول حيز الخدمة لوحدات التدخل بالولايات الجديدة بتحسين التغطية العملياتية للحماية المدنية. بما يساعد على بلوغ الأهداف التي سطرتها المديرية العامة للقطاع. والتي تتمثل بالخصوص في التكفل بشكل فعال بجانب الإسعافات ومختلف العمليات ذات الصلة بالوقاية والأخطار. والتكفل أيضا بالضحايا سيما منهم ضحايا حوادث المرور.

وسيقوم المدير العام للحماية المدنية خلال هذه الزيارة الميدانية التي شرع فيها من ولاية أدرار بتفقد الوحدات العملياتية والمرافق التابعة لقطاع الحماية المدنية بولايات أدرار وبني عباس وتيميمون وبرج باجي مختار. بالإضافة كذلك إلى معاينة المشاريع المسجلة ومدى تقدم ورشات أخرى الجاري إنجازها. وكذا الوقوف على ظروف عمل المستخدمين مهنيا واجتماعيا.

وسيعقد المدير العام للحماية المدنية خلال هذه الجولة الميدانية جلسات عمل مع إطارات الوحدات في كل ولاية بهدف تقييم مدى تنفيذ برنامج العمل الذي سطرته المديرية العامة للحماية المدنية. والرامي إلى تطوير وعصرنة القطاع خصوصا ما تعلق منه بتكوين وتأهيل الموارد البشرية.

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