الحماية المدنية تطلق مسابقة توظيف

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، عن إطلاق مسابقة توظيف على أساس الإختبارات لرتبة عون، لسنة 2022.

وحسب بيان للمديرية، سيتم إطلاق المسابقة لأجل توظيف 600 عون حماية مدنية ذكور لصالح مديريات الحماية المدنية لولايات الجنوب المستحدثة.

ويتعلق الأمر، بولايات تيميمون، وبرج باجي مختار، وأولاد جلال، وبني عباس، وإن صالح. وإن قزام، وتوقرت، وجانت، والمغير، والمنيعة.

هذا وسيخضع المترشحون، لإختبارات كتابية للقبول، في مادتي الرياضيات والتي يكون معاملها 3 والثقافة العامة بمعامل 2، لمدة 3 ساعات لكل مادة.

كما سيخضع المترشحون، للإختبارات البدنية والرياضية، والتي سيكون معاملها 4. بالإضافة إلى فحص طبي ونفساني للقبول النهائي.

ملف التسجيل في المسابقة

وفيما يخص ملف التسجيل، يتمثل في طلب خطي للمشاركة في المسابقة، ونسخة أصلية للشهادة المدرسية. وشهادة قياس القامة وشهادة الإقامة.

وكذا استمارة معلومات تحمل من الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية www.dgfp.gov.dz. يتم ملؤها من طرف المترشح.

بالإضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول، وشهادة الميلاد، و3 شهادات طبية “طب عام وطب صدري وطب العيون”. وكذا وصل دفع حوالة البريدية 200.00 دج.

هذا ويتعين على المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة استكمال ملفاتهم بالوثائق التالية:

نسخة من شهادة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية، وصورتان شمسيتان، وشهادة الحالة العائلية للمتزوجين.

وتودع أو ترسل ملفات الترشيح كاملة خلال 15 يوم، ابتداء من تاريخ أول إشهار للمسابقة في الجرائد المكتوبة إلى مديريات الحماية المدنية للولاية مقر سكن المترشح.

وأشار البيان، إلى أنه على المترشح دفع حوالة البريدية 200 دج، بمبلغ كحقوق التسجيل للمشاركة في المسابقة. باسم العون المحاسب للمدرسة الوطنية للحماية المدنية ببرج البحري رقم الحساب البريد ccp 17676-91 clé 55.

بالإضافة إلى أنه كل ملف ناقـص أو يرسل بعد التاريخ المحدد لا يؤخذ بعين الاعتبار. كما يجب أن تكون الشهادة الطبية للأمراض الصدرية وطب العيون مسلمة من طرف طبيب مختص.

وأشار البيان، إلى أن المترشحين الحاصلين على بطاقة الخدمة الوطنية التي تحمل عبارة “معفى بسبب طبي” لا يقبلون للمشاركة في المسابقة.