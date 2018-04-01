الحماية المدنية تعثر على رضيع بڤالمة

عثرت أعوان الحماية المدنية بحي بارة لخضر بوسط مدينة ڤالمة،حيث تم إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ونقل الرضيع لمركز الطفولة المسعفة.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار أونلاين” فإن العملية جاءت اثر مكالمة هاتفية.

تلقتها الحماية المدنية من قبل مواطنين مفادها وجود رضيع حديث الولادة عند مدخل عمارة بالحي المذكور.

استدعى الامر التنقل الميداني من قبل عناصر الحماية والمصالح الامنية الى عين المكان و اتخاد كافة الاجراءات

المصالح الامنية فتحت تحقيق امني معمق لمعرفة والدة الرضيع و تحويله على مركز الطفولة المسعفة بقالمة .

للاشارة فإن جنس الرضيع التي عثر عليها أنثى.