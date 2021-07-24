الحماية المدنية تعزي عائلة شهيد الواجب العريف فريد بن علي

بعثت المديرية العامة للحماية المدنية برسالة تعزية لعائلة العريف فريد بن علي الذي توفي اليوم أثناء تأدية واجبه بغابة الشريعة في البليدة. وحسب رسالة المديرية فإنه ببالغ الحزن والأسى تلقت أسرة الحماية المدنية نبأ وفاة العريف فريد بن علي. والذي يعمل بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية.

واضافت الرسالة انه “وبهذا المصاب الجلل تتقدم المديرية العامة للحماية المدنية بإسم المدير العام وكافة مستخدمي القطاع. بمختلف رتبهم بأخلص التعازي والمواساة إلى كل عائلة الفقيد راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد روحه الطاهرة برحمته الواسعة. وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.”

ويعتبر الفقيد من مواليد 1980 متزوج وأب لطفلين التحق بصفوف الحماية المدنية سنة 2003

“كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ “