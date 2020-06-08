الحماية المدنية تعطي إشارة انطلاق الحملة الوطنية للحد من الحرائق من تيارت

أشرف اليوم الأثنين العقيد فاروق عاشور المدير الفرعي للإحصائيات بالمديرية العامة للحماية المدنية على إعطاء إشارة الإنطلاق الحملة الوطنية للتحسيس والتوعية من حرائق المحاصيل الزراعية من ولاية تيارت.

وتأتي هذه الحملة الوطني ضمن البرنامج الذي سطرته الحماية المدنية للوقاية من الحرائق التي أصبحت تتسبب في خسائر كبيرة نتيجة عدم تطبيق الاجراءات الوقائية.

أين التقى عناصر الحماية المدنية بعدد من الفلاحين بالمزرعة النموذجية بعين قاسمة بتيارت ودعوا الفلاحين على وجوب تنقية المحيط من بقايا النباتات اليابسة وترم مسافة الامان بين الاراضي الفلاحية والطرقات.

وتخصيص صهاريج للمياه ومرافقتها لهم اثناء عملية الحصاد للتحكم في الحرائق قي حالة اندلاعها وتجنب ألات الحصاد القديمة التي عادة ما تتسبب في الشرارات الكهربائية.

وقصد الحد من الحرائق خصصت الحماية المدنية شاحنات لاخماد الحرائق بهدف محاصرتها عند بداية انطلاعه.

يشار ان مصالح الحماية المدنية قد احصت السنة الماضية خسائر في المحاصيل بلغت 3774 هكتار من القمح و الشعير و155548 شجرة مثمرة و533117 وحدة من التبن.