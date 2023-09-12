الحماية المدنية تعلن عن تسجيل وإخماد 7 حرائق غابات في ولايات الشرق

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل وإخماد 7 حرائق غابات في عدة ولايات من شرق الوطن.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تم إخماد حريق غابة بمنطقة افيغو ببلدية سوق الإثنين بجيجل و3 حرائق اخرى بنفس الولاية بغابة أين عتيق ببلدية درقينة وبغابة الصفايح ببلدية أدكار وبغابة اولاد فاتح الدويرة ببلدية جمعة بني حبيبي.

كما تم اخماد حريقبغابة جوابة ببلدية قنواع في سكيكدة، وحريق اخر بغابة مشتة جنان الرحمة ببلدية عين صندل في قالمة.

بالإضافة الى إخماد حريق بغابة القلالة ببلدية مشروحة في سوق أهراس.